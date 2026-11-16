«كلمة مرور» يحصد المركز الأول و4 جوائز و3 شهادات تميز بالقاهرة الدولي للطفل العربي

تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، واصل البيت الفني للمسرح، برئاسة النجم إيهاب فهمي، تحقيق النجاحات في المهرجانات المسرحية، بعدما حصد العرض المسرحي «كلمة مرور»، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، المركز الأول كأفضل عرض مسرحي عرائسي، ضمن مسابقة عروض مسرح العرائس بالدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، دورة الفنان الكبير سمير غانم، إلى جانب 4 جوائز فردية و3 شهادات تميز.

وضمت قائمة الجوائز الفردية حصول الفنان حمزة العيلي على جائزة أفضل أداء صوتي تمثيلي، والمهندسة إنجي زكي على جائزة أفضل ديكور، والفنان رؤوف كمال على جائزة أفضل تصميم عرائس، فيما حصلت الفنانة سحر منصور على جائزة أفضل مخرج.

كما منحت لجنة التحكيم شهادات التميز لكل من الفنانة نشوى إسماعيل والفنان ياسر عبد المقصود، تقديرًا لتميزهما في تحريك العرائس، فيما حصل محمد زناتي على شهادة تميز عن الأشعار في العرض.

ويأتي هذا التتويج تقديرًا لتكامل العناصر الفنية والإبداعية في العرض، وقدرته على توظيف فن العرائس في تقديم محتوى يجمع بين المتعة والقيمة، ويخاطب الأطفال بلغتهم، ويناقش القضايا المرتبطة بعالمهم. كما يعكس النجاح حرص البيت الفني للمسرح على دعم عروض الطفل، وتقديم تجارب مسرحية تسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة وتعزيز ارتباطها بالفنون.