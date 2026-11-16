آسر ياسين: تخوفت من تقديم فيلم "الوعد" في البداية

التقى الفنان آسر ياسين، الفائز بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، جمهور المهرجان في لقاء مفتوح أداره المنتج السينمائي محمد حفظي، وتناول تجربته الفنية ومسيرته في مجال التمثيل السينمائي، وأبرز المحطات والتجارب التي شكلت مشواره الفني.

وقال الفنان آسر ياسين إنه كان متخوفًا من تقديم فيلم «الوعد» في البداية، حيث كان العمل يمثل بطولة، وكان يفكر كثيرًا قبل الإقدام على تلك الخطوة، حتى إنه كاد يعتذر عن المشاركة، إلا أن المخرج محمد ياسين أقنعه بالأمر وطمأنه.

وأضاف آسر ياسين أنه جلس مع الكاتب الكبير وحيد حامد، وتحدث معه عن الشخصية، كما جمعتهما بعد ذلك جلسات عديدة بعيدًا عن الفيلم، مؤكدًا أن هذه الجلسات ساهمت في تشكيل وعيه.