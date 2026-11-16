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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

زميله السبب.. التحقيق في مصرع عامل داخل خزان سيارة شفط صرف صحي ببولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة مصرع عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إثر تعرضه لإصابات بالغة داخل خزان سيارة شفط صرف صحي بمحطة زنين بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما ضغط زميله على مفتاح تشغيل باب الخزان عن طريق الخطأ، دون علمه بوجوده بداخله.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، كما استمعت إلى أقوال شهود العيان والعامل المتسبب في الواقعة، الذي جرى ضبطه عقب الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت أثناء إجراء أعمال صيانة داخل خزان سيارة شفط تابعة لمحطة زنين للصرف الصحي، حيث كان المجني عليه متواجدا داخل الخزان لمباشرة عمله، وفي أثناء ذلك ضغط أحد زملائه على مفتاح تشغيل باب الخزان، دون أن ينتبه إلى وجوده بالداخل.

وأضافت التحريات أن تشغيل باب الخزان تسبب في تعرض العامل لإصابات بالغة، جرى على إثرها نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال أحد شهود الواقعة، الذي أيد ما توصلت إليه التحريات بشأن تعرض العامل للحادث أثناء أعمال الصيانة، فيما تمكنت القوات من ضبط زميله المتسبب في الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بأنه ضغط على مفتاح تشغيل باب الخزان عن طريق الخطأ، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بوجود زميله بداخله وقت تشغيله.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق، للوقوف على كافة ملابسات الحادث وبيان مدى وجود شبهة إهمال أو مسؤولية جنائية.

بولاق الدكرور مصرع عامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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