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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل قتل فران لشاب وإصابة ابن عمه في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل شاب وإصابة ابن عمه في مشاجرة مع آخر على أولوية المرور ما دفع الأخير للتعدي على الشابين بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بمنطقة الهرم. 

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، حيث تبين أن خلافا متعلقا بأولوية المرور بأحد شوارع الهرم، أدى لحدوث مشادة كلامية بين المصاب والمتهم الذي يعمل فران، وتدخل القتيل للدفاع عن المصاب، إلا أن المتهم اعتدى عليهما بسلاح أبيض، مما أدى لمقتل الضحية وإصابة ابن عمه.

ولجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وتبين من الفحص والتحريات نشوب مشاجرة بين فران من جهة، وعامل وابن عمه من جهة أخرى، بسبب خلاف على أولوية المرور، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليهما بسلاح أبيض.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع العامل، متأثرا بإصابته، وإصابة ابن عمه، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، والمصاب لتلقي العلاج، تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وقال أن خلافا على أولوية المرور بينه وبين المصاب الذي كان يقود دراجة نارية واصطدم به، أدى لحدوث مشادة كلامية، تدخل إثرها القتيل، وتطور الأمر بينهم إلى اعتدائه عليهما بسلاح أبيض، مما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم التحفظ عليه، وتولت النيابة المختصة التحقيق

الهرم الجيزة مقتل شاب مديرية أمن الجيزة النجدة

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