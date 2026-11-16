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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 42 متهما بخلية التجمع الخامس الإرهابية.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، المرافعة في محاكمة 42 متهما في القضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1160 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

محاكمة 42 متهما بخلية التجمع الخامس الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين جميعا انضموا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى والسابع والعشرين والحادى والعشرين والسابع والعشرين ومن الثانى وحتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 42 متهما خلية التجمع الخامس إرهاب

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