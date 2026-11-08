بدء محاكمة 75 متهمًا في قضية الهيكل الإداري أمام جنايات الإرهاب.. بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة محاكمة 75 متهمًا في القضية رقم 4660 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بقضية «الهيكل الإداري»، وذلك للمرافعة.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 15 أبريل 2025، تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين من السادس وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، فيما وُجهت إلى جميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.