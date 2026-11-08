إخماد حريق حديقة فواكه بقرية ميت الليث هاشم إثر ماس كهربائي بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بحديقة فواكه إثر ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في أشجار حديقة فواكه بقرية ميت الليث هاشم بنطاق دائرة المركز.

تحرّك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

رفع كفاءة الخدمات

كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ 3 سيارات مطافئ وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد نيران حريق

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحرّي ظروف وملابسات الواقعة وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.