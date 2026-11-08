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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«أبو العينين»: الرئيس السيسي أعلن بوضوح أن مصر لن تقبل تهجير الشعب الفلسطيني.. وأحمد موسى عن الدهابة: اللي يعدّي الحدود رجله تكسر وتأمين البلاد مسئولية القوات المسلحة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: العقيد أحمد سمير كان نازل يتكلم مع الدهابة أطلقوا النار عليه
كشف اللواء أ. ح محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، تفاصيل المرحلة الرابعة من حملة «درع الجنوب» التي تنفذها القوات المسلحة في الجنوب، مؤكدًا أن ما تقوم به يستهدف حماية الثروات والمقدرات المصرية.

«مفيش نص كم تاني خلاص».. الأرصاد تحذر من برودة الليل وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية
وجهت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين بشأن طبيعة الملابس المناسبة خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

«أبو العينين»: الرئيس السيسي أعلن بوضوح أن مصر لن تقبل تهجير الشعب الفلسطيني
كرم المهرجان العالمي لريادة الأعمال، النائب محمد أبو العينين، رجل الصناعة والسياسة ومؤسس ورئيس مجموعة كليوباترا، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، وذلك خلال افتتاح دورته الثالثة.

أحمد موسى عن الدهابة: اللي يعدّي الحدود رجله تكسر وتأمين البلاد مسئولية القوات المسلحة
علّق الإعلامي أحمد موسى، على  المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة لعرض نتائج الحملة المبكرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية.

أحمد موسى عن إقالة حسام حسن: مينفعش أخبار المنتخب تكون في الجريمة والحوادث
علّق الإعلامي أحمد موسى على إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب الوطني، وتولي علي ماهر القيادة الفنية للفراعنة، قائلاً: «مهمة كابتن علي ماهر تبدأ من الآن، ومفيش وقت عندنا ماتشين مهمين».


مصر تُعيد فتح سفارتها في طرابلس وتحركات دبلوماسية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا
وأعلنت وزارة الخارجية إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس، بالتزامن مع تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية داخل ليبيا، وسط تأكيدات بأن الظروف الحالية في العاصمة تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

كارثة إنسانية في غزة.. انهيار 3 مبانٍ وتحذيرات من سقوط 2000 أخرين بسبب الأمطار
وحذّر الدفاع المدني في قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب القطاع، مؤكدًا وقوع انهيارات جزئية في 3 مبانٍ، بما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المدنيين، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار معاناة النازحين.

زيادة 750 جنيهًا وحوافز النبطشيات.. «الصحة» تكشف موعد تطبيق الحزمة المالية الجديدة
في إطار التحركات الحكومية لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الصحي، بدأت ملامح الحزمة الجديدة من الحوافز والمزايا المالية تتضح، بعد إقرار زيادات تستهدف أعضاء المهن الطبية، بما يشمل استحداث حافز أداء شهري وزيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت.

اللواء محمد عبد المنعم عن الدهابة: اللي يرفع السلاح في وجه القوات المسلحة هنشيله من على وش الأرض
علق اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري، عن جهود القوات المسلحة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية.

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