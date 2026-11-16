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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تتداول قرب 65 ألف دولار مع استمرار خروج الاستثمارات من صناديقها

"بيتكوين" تتداول قرب 65 ألف دولار مع استمرار خروج الاستثمارات من صناديقها
"بيتكوين" تتداول قرب 65 ألف دولار مع استمرار خروج الاستثمارات من صناديقها
أ ش أ

 ظلت عملة "بيتكوين" دون مستوى 65 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، رغم ارتفاعها بشكل طفيف، في ظل استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة جراء تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، وتراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، فضلا عن استمرار خروج الاستثمارات من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة.

وارتفعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.6% إلى 64 ألفًا و866.5 دولار، لتظل بالقرب من أدنى مستوياتها المسجلة خلال ثلاثة أشهر، فيما حققت العملات المشفرة الأخرى مكاسب محدودة لم تعوض خسائرها الأخيرة.

وتراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة مع تصاعد المخاوف بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، بعدما عززت بيانات التضخم الأخيرة التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، وسط رهانات بعض المتعاملين على زيادة أكبر قد تصل إلى 50 نقطة أساس.

وتزيد توقعات رفع الفائدة الضغوط على العملات المشفرة، باعتبارها من الأصول عالية المخاطر، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى الحد من جاذبيتها الاستثمارية. وكانت بيتكوين قد سجلت أداءً ضعيفًا خلال دورات التشديد النقدي السابقة، ولا سيما خلال عامي 2022 و2023.

كما تأثرت معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة التنظيمية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، إلى جانب تنامي الحذر في الأسواق قبيل إعلان شركة "إنفيديا" نتائج أعمالها، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي تطور آخر، أعلنت شركة "إم إس سي آي" (MSCI)، المتخصصة في إعداد مؤشرات الأسواق، اعتزامها استبعاد جميع الشركات التي تمتلك احتياطيات من العملات المشفرة من مؤشراتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الجاري، ومن بينها شركة "ستراتيجي"، أكبر شركة مدرجة تمتلك احتياطيات من بيتكوين.

ومن شأن هذا القرار أن يحد من قدرة تلك الشركات على جذب الاستثمارات والتمويل المرتبط بتتبع المؤشرات، كما قد يزيد الضغوط على شركة "ستراتيجي" ويدفعها إلى بيع جزء من حيازاتها من بيتكوين للوفاء بالتزاماتها المالية والديون المستحقة عليها.

وفي مؤشر آخر على تراجع الطلب المؤسسي، سجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة صافي تدفقات نقدية خارجة للأسبوع الثالث على التوالي، إذ أظهرت بيانات منصة "سوسو فاليو" (SoSoValue) خروج استثمارات بقيمة 1.07 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر الجاري، لتسجل هذه الصناديق خامس أسبوع من التدفقات الخارجة خلال الأسابيع الستة الماضية.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 1% إلى 1817.23 دولار، فيما تراجعت عملة "إكس آر بي" بنسبة 0.3%.

وصعدت كاردانو بنسبة 2.3% وسولانا بنسبة 1%، بينما انخفضت "بي إن بي" بنسبة 0.5%، وارتفعت دوجكوين بنسبة 1.3%.

وفي المقابل، تراجعت عملة "ترامب" بنسبة 0.9%، لتواصل تداولها دون مستوى دولار واحد للمرة الأولى منذ إطلاقها عام 2025.

عملة بيتكوين استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية استمرار خروج الاستثمارات

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