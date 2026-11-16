إصابة شقيقين في حادث تصادم على كوبري العطار بالمنوفية

شهدت منطقة كوبري العطار بالباجور حادث تصادم عربية واصابة شقيقين تم نقلهم الي مستشفي الباجور وهروب السائق من مكان الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز الباجور يفيد بوقوع حادث تصادم على كوبري العطار التابع لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربية إسعاف وتبين إصابة كلا من زينهم سلامة زينهم البالغ من العمر 18 عاما، ومحمد سلامة زينهم البالغ من العمر 13 عاما، وتم نقلهم الي مستشفي الباجور التخصصي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.