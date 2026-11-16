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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

باستثمارات 45 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح محطة صرف صحى الحلواصى لخدمة 18 ألف مواطن

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

افتتح اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية محطة صرف صحى الحلواصى اليوم باستثمارات 45 مليون جنية لخدمة 18 ألف نسمة ، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة أشمون ، رافقه الاستاذ طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس علاء رشاد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، وأطلق شارة بدء التشغيل ، واستمع إلي شرح تفصيلي من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع ، شبكة انحدار بطول 13 كم  ، خط طرد بطول 2,65كم ، بما يسهم في تحسين منظومة الصرف الصحي وتوفير خدمة متكاملة ومستدامة لأهالي القرية .

وأشاد أهالي القرية بجهود محافظ المنوفية وحجم الأعمال المنفذة ودعمه الكامل لهم بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وخاصة مشروعات البنية التحتية بقطاع الصرف الصحي، وأكد محافظ المنوفية أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى باهتمام كبير ضمن خطط التنمية التي تنفذها الدولة، لما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، مؤكداً أن رضا المواطن وتلبية احتياجاته يأتي على رأس أولويات المحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية افتتاح محطة مياة

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