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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزائر ومصر وتونس إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للناشئين.. والمغرب البلد المنظم

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
حمزة شعيب

حُسمت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 عاماً، عقب انتهاء منافسات التصفيات المؤهلة عن منطقة شمال إفريقيا، والتي استضافتها تونس بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب، فيما انسحب المنتخب الليبي من المنافسات.

ونجح منتخب الجزائر في حسم صدارة تصفيات شمال إفريقيا برصيد 6 نقاط، بعدما قدم نتائج مكنته من إنهاء المنافسات في المركز الأول، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني بالرصيد نفسه، ليحجز المنتخبان بطاقتي التأهل المباشرتين إلى النهائيات.

وشهدت الجولة الثالثة والأخيرة، التي أقيمت اليوم الإثنين، خسارة منتخب مصر أمام نظيره الجزائري بهدف دون رد، في الوقت الذي حقق فيه المنتخب المغربي فوزاً كبيراً على تونس بنتيجة 5-1.

وبهذه النتائج، تأهلت منتخبات الجزائر ومصر وتونس إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 عاماً، فيما ضمن المنتخب المغربي المشاركة بصفته البلد المستضيف للبطولة.

المنتخبات المتأهلة عن منطقة شمال إفريقيا

وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة عن منطقة شمال إفريقيا كالتالي:

1- الجزائر. 2- مصر. 3- تونس. 4- المغرب (البلد المستضيف).

ومن المنتظر أن تشهد النهائيات منافسة قوية بين أبرز منتخبات القارة، في ظل سعي جميع المنتخبات لحصد اللقب القاري والتأهل للاستحقاقات الدولية المقبلة.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية للناشئين تونس مصر والجزائر

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