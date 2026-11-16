محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الطريق الاقليمي بمستشفي أشمون العام

زار اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مصابي حادث الطريق الاقليمي بمستشفى أشمون العام للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، جاء ذلك تزامناً مع جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون , رافقه الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة , الدكتور إبراهيم ناصر مدير مستشفي اشمون .

تـابع محافظ المنوفية الحالة العامة للمصابين، وأفاد مدير مستشفي أشمون بتحسن الحالة الصحية لـ 7 مصابين ومغادرتهم المستشفي مع استمرار متابعة الحالة الثامنة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها ، فيما إطمئن المحافظ علي الحالة الصحية لـ 4 مصابين يتلقون الرعاية الصحية بمستشفيات الباجور التخصصي وجراحات اليوم الواحد بوادى النطرون ، ووجه المحافظ بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم أوجه الرعاية العلاجية والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

جدير بالذكر أنه فور وقوع حادث تصادم عدة سيارات علي الطريق الإقليمي إتجاه الباجور، تم الدفع بــ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين لتلقي العلاج والرعاية الأولية وتوجيه الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع الحادث.