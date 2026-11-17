تعد تويوتا برادو 2027 واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في الأسواق العالمية، بفضل مكانتها المعروفة ضمن فئة السيارات المخصصة للاستخدامات العائلية والطرق الوعرة.

وتواصل السيارة حضورها في السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الفئات، التي تختلف فيما بينها من حيث مستوى التجهيزات الداخلية والتقنيات.

تويوتا برادو 2027

محرك تويوتا برادو موديل 2027

تعتمد تويوتا برادو موديل 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، مزود بشاحن توربيني، ويولد قوة تصل إلى 267 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 430 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

ويعمل ناقل السرعات بالتكامل مع نظام الدفع الرباعي 4WD، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 10.6 كم لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 110 لترات، وهو ما يوفر سعة تخزين كبيرة للوقود تتناسب مع طبيعة السيارة.

تويوتا برادو 2027

أبرز تجهيزات تويوتا برادو موديل 2027

تتباين تجهيزات تويوتا برادو 2027 بحسب مستوى الفئة، حيث تتوفر بعض النسخ بمقاعد أمامية مزودة بإمكانية الضبط الكهربائي، مع ذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق، بالإضافة إلى وظائف التدفئة والتبريد لكل من مقعد السائق والراكب الأمامي.

وتشمل التجهيزات المتاحة أيضًا عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، مع خاصية التدفئة، بما يتيح للسائق التحكم في عدد من الأنظمة مع توفير مستوى إضافي من الراحة أثناء القيادة.

تويوتا برادو 2027

تضم الفئات المجهزة من برادو شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم الاتصال بنظام Apple CarPlay، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالحجم نفسه لعرض بيانات القيادة والمعلومات الخاصة بالسيارة.

ويتوفر في بعض مستويات التجهيز، نظام صوتي من JBL يضم 14 سماعة، إلى جانب شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع فتحات تهوية مخصصة للصفين الثاني والثالث، إلى جانب فتحة سقف بانورامية، وثلاجة مخصصة لتبريد المشروبات، فضلًا عن شاحن لاسلكي للهواتف.

أسعار تويوتا برادو 2027 في السعودية

تختلف أسعار تويوتا برادو موديل 2027 داخل المملكة العربية السعودية وفق الفئة ومستوى التجهيزات، حيث يبدأ سعر السيارة من 195,155 ريالًا سعوديًا، بينما تصل أسعار الفئات الأعلى إلى 291,755 ريالًا سعوديًا.