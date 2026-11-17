أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن من الصعب تحديد السبب النهائي وراء تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الحقائق قد تتضح لاحقًا مع تجميع المعلومات، لتبدأ بعدها النقاشات بشأن أسباب الأزمة، سواء من خلال نفي وجود أي مشكلة أخرى بخلاف خلل الاتصالات الذي أشار إليه المسؤول الأمريكي، أو طرح نظريات مؤامرة متعددة تتعلق بأدوار أطراف مختلفة.

وأوضح حسين، خلال مداخلة عبر الإنترنت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية سلمى مروان، أن بعض المؤثرين الأمريكيين طرحوا احتمال وجود دور لإسرائيل في الأزمة، مؤكدًا أن كل هذه الطروحات تظل مجرد تكهنات لا يمكن تأكيدها، لكنها تكشف عن مشكلة بالغة الخطورة تتعلق بالمخاطر الكامنة في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن خطورة الأمر تكمن في إمكانية أن يتمكن شخص واحد من العبث بهذه الأنظمة وتعطيل حركة الطيران في دولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أربع أو خمس ساعات، لافتًا إلى أن هذه القضية تستحق اهتمام الجميع، لأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، رغم قدرتهما على توفير الوقت والجهد والمال وتسهيل الحركة، يمكن أن يؤديا أيضًا إلى شل منشأة كاملة، مثل قطاع الطيران الأمريكي وإيقافها تمامًا.

وأضاف أن التداعيات الأمنية والسياسية للأزمة تكشف أن قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، التي تمتلك أقوى قوة عسكرية في العالم وأعلى إنفاق عسكري، يقترب من تريليون ونصف التريليون دولار، يمكن أن يتعرض نظام الملاحة الجوية لديها بالكامل للاختراق أو العبث من جانب شخص واحد أو مجموعة من القراصنة الإلكترونيين.

ولفت إلى أنه حتى في حال افتراض عدم وجود أي اختراق إلكتروني وراء الأزمة؛ فإن ذلك يعني أن منشأة تُدار باستخدام الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تتعرض لعطل مفاجئ دون سبب مفهوم، وتتوقف عن العمل.