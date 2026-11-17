قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إننا إذا تدبرنا القرآن وجدناه يدعونا إلى الصدق، ويدعونا كذلك إلى التصديق؛ الصدق في القول، والصدق في العمل، والصدق مع النفس، والصدق مع الناس، والصدق مع الله، والصدق في الفهم.

وأوضح " جمعة " ، أنه إذا تأملنا التاريخ، قريبه وبعيده، وجدنا أن من صدق الله وصدَّقه نصره الله، وأن من دخل الريب في قلبه خُذل؛ فالله سبحانه وتعالى ينفع الصادقين بصدقهم في الدنيا والآخرة.

الصدق والقصد أخوان

واستشهد بما قال تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [المائدة: 119].

فالصدق نافع، والتصديق بالله هو الإيمان؛ قال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: 87].

وتابع: فإذا عُرض علينا كلام ربنا سبحانه وتعالى، وعُرض علينا كلام مَن لم يصدقوا في وعودهم، ولم يفوا بعهودهم، فمَن نُصدِّق؟، مضيفًا : نُصدِّق الله؛ فإنه سبحانه أصدق القائلين، ووعده الحق، وقوله الحق، ولقاؤه الحق.

وأشار إلى أن الصاد والدال والقاف، إذا رُتِّبت ترتيبًا آخر، خرج منها لفظ «القصد»، والقصد هو النية. وقد قال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

ونبه إلى أن الصدق والقصد أخوان؛ لا بد من الصدق في القصد، ولا بد من القصد في الصدق، وليس المقصود أن يقول الإنسان الحق بلسانه فحسب، بل أن يقصد به وجه الله، وأن يوافق عملُه قولَه، وأن يكون قلبه صادقًا مع ربِّه، فكن مع الله: صادقًا في قولك، صادقًا في عملك، صادقًا في نيتك، ومصدِّقًا ربَّك فيما أخبر ووعد.