أكد جابادينهو مهانجو، قائد منتخب مالاوي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، مشددًا على أن لاعبي فريقه سيبذلون أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خلال اللقاء الذي يجمع المنتخبين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره المالاوي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة نتائجهم الإيجابية وتعزيز موقفهم في سباق التأهل إلى البطولة القارية.

قائد مالاوي: مواجهة مصر لن تكون سهلة

وقال جابادينهو مهانجو، خلال تصريحات تلفزيونية، إن المنتخب المصري كان الطرف الأقوى في المواجهة الماضية بين المنتخبين، موضحًا أن الخسارة السابقة لم تكن النتيجة التي كان يتطلع إليها منتخب مالاوي.

وأضاف قائد منتخب مالاوي أن المواجهة المقبلة تمثل تحديًا جديدًا لفريقه، خاصة في ظل قوة المنتخب المصري والإمكانات التي يمتلكها لاعبوه، مؤكدًا أن جميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في الظهور بصورة أفضل خلال اللقاء.

وأوضح مهانجو: «منتخب مصر كان الفريق الأقوى في المباراة الماضية، ولم تكن النتيجة إيجابية بالنسبة لنا، لكن أمامنا مباراة أخرى لن تكون سهلة، وسنقاتل كمنتخب من أجل تقديم أداء إيجابي أمام مصر».

الجماهير سلاح مالاوي أمام الفراعنة

وتحدث قائد المنتخب المالاوي عن أهمية الاستفادة من إقامة المباراة على ملعب فريقه، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري وعامل الأرض قد يمنحان اللاعبين دفعة إضافية لتقديم مستوى مميز أمام الفراعنة.

وأشار إلى أن فريقه مطالب بالتركيز طوال أحداث المباراة، وعدم منح المنتخب المصري مساحات أو فرصًا تساعده على فرض أسلوبه، في ظل صعوبة المنافسة أمام أحد أبرز منتخبات القارة الإفريقية.

مهانجو يتحدث عن حظوظ التأهل

واختتم قائد منتخب مالاوي تصريحاته بالحديث عن فرص فريقه في المنافسة على التأهل، معترفًا بأن موقف المنتخب أصبح صعبًا بسبب فارق النقاط مع منتخبي مصر وأنجولا.

وأكد أن رصيد مالاوي الحالي لا يلبي الطموحات، لكنه شدد على ضرورة عدم الانشغال بالحسابات في الوقت الحالي، والتركيز بصورة كاملة على مواجهة مصر، قبل تقييم الموقف وما يمكن تحقيقه خلال المباريات المقبلة من التصفيات