أشاد راضي الجعايدي، نجم منتخب تونس السابق، بعلي معلول، نجم الكرة التونسية، مؤكدًا تقديره الكبير له على المستويين الشخصي والرياضي.

وقال الجعايدي خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامي خالد الغندور : «أقدر وأحترم علي معلول، وأقدره داخل وخارج الملعب، ووجوده داخل الملعب مهم».

وأكد نجم منتخب تونس السابق تقديره لما يمثله معلول، باعتباره أحد الأسماء البارزة في كرة القدم التونسية، مشيرًا إلى أهمية وجوده داخل المستطيل الأخضر.

واختتم نجم الكرة التونسية السابق حديثه قائلاً:" اقالة سامي الطرابلسي من تدريب منتخب تونس كان قرارا خاطئ".