رأى علاء حسب الله، نجم الترسانة السابق، ضرورة أن يلجأ علي ماهر، مدرب منتخب مصر، للتأمين الدفاعي وعدم الهجوم بشراسة في مباراة مالاوي اليوم في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وقال علاء حسب الله، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد دياب، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مباراة اليوم ستكون مصيرية بالنسبة لمنتخب مالاوي ويهمه تحقيق النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه في التأهل، لذلك يتوقع أن يُهاجحم بشراسة أمام جماهيره».

وأضاف علاء حسب الله: «لا يجب أن يدخل علي ماهر بشراسة هجومية ويلعب على التأمين الدفاعي في مباراة اليوم »، مستطردًا: «ولكن لا يجب أن يتم تفخيم منتخب مالاوي».

وأكد حسب الله أن علي ماهر يمتلك عناصر كثيرة بمنتخب مصر تجعله مرنًا في تغيير طريقة اللعب.

وتوقع علاء حسب الله أن ينجح منتخب مصر في تحقيق الانتصار على مالاوي بهدفين اليوم .