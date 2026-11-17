أعلنت السلطات اليابانية رصد اختراق طائرتين روسيتين المجال الجوي للبلاد، في تطور يثير الانتباه إلى التحركات العسكرية الروسية بالقرب من الأراضي اليابانية، وسط استمرار التوترات الأمنية في منطقة شرق آسيا.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) أن الواقعة تأتي في ظل تصاعد المخاوف اليابانية من تزايد النشاط العسكري الروسي في محيط البلاد، ولا سيما تحركات الطائرات العسكرية الروسية بالقرب من المجال الجوي الياباني.

وتتابع قوات الدفاع الجوي اليابانية تحركات الطائرات الأجنبية في المناطق المحيطة بالبلاد، مع نشر مقاتلات لاعتراض الطائرات التي تقترب من المجال الجوي الوطني أو تشكل تهديدًا محتملاً.

وتشهد العلاقات بين اليابان وروسيا توترًا مستمرًا على خلفية النزاع حول جزر الكوريل الجنوبية، التي تسيطر عليها موسكو وتطالب بها طوكيو، فضلًا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات اليابانية المفروضة على روسيا.

وسجلت اليابان ارتفاعًا ملحوظًا في طلعات مقاتلاتها لاعتراض الطائرات الأجنبية خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، إذ نفذت 442 عملية إقلاع واعتراض بين أبريل وسبتمبر، مقابل 265 عملية خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وشكلت الطائرات الروسية 152 حالة من هذه العمليات.