تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات جنائية وعسكرية ضد الفريق أول بالجيش الأمريكي بريت سيلفيا، على خلفية اتهامات بتسريب معلومات عسكرية واستخباراتية سرية تتعلق بالحرب مع إيران إلى صحفيين، في تصعيد جديد لحملة البنتاجون ضد تسريب المعلومات الحساسة إلى وسائل الإعلام.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقرير نشرته الأحد 15 نوفمبر، أن الإدارة الأمريكية وجهت الجيش إلى دراسة إمكانية فتح قضية جنائية عسكرية ضد سيلفيا، بعدما أحال فريق وزير الحرب بيت هيجسيث الاتهامات الموجهة إليه إلى وزارة العدل الأمريكية، وهو ما يضع الجنرال السابق أمام مسارين محتملين للملاحقة القانونية.

وبحسب الصحيفة، أُحيل الملف إلى وزير الجيش بالإنابة آدم تيلي للنظر في الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية أو إقامة دعوى أمام القضاء العسكري.

اتهامات بتسريب أسرار حرب إيران عبر تطبيق سيجنال

ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي مطلع على التحقيقات أن سيلفيا أقر للمحققين العسكريين بأنه دوّن ملاحظات من وثائق حكومية مصنفة سرية، ونقل معلومات مستمدة منها إلى أحد الصحفيين، كما أقر بالتواصل مع صحفي عبر تطبيق المراسلة المشفرة «سيجنال»، قبل حذف المحادثة بينهما.

وأضاف المسؤول أن التحقيقات تناولت أيضا اتصالات الجنرال السابق مع وسائل الإعلام بشأن ملفات عسكرية حساسة، من بينها الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران والحرب الروسية الأوكرانية.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذه الادعاءات لم تُثبت قضائيا حتى الآن، وأن وزارة الدفاع الأمريكية لم تنشر الأدلة التي تستند إليها اتهاماتها، كما لم يتضح ما إذا كانت المعلومات التي نقلها سيلفيا تمثل بالفعل إفشاء لمواد سرية أم معلومات جرى تعميمها لتجنب الكشف عن أسرار عسكرية.

وزارة العدل تحقق في تسريبات المعلومات السرية

وفي السياق ذاته، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها تجري تحقيقات مستمرة بشأن تسريبات محتملة لمعلومات سرية، مؤكدة تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية، ومن بينها وزارة الدفاع، لكنها لم تؤكد ما إذا كان التحقيق الخاص بسيلفيا يندرج ضمن هذه الملفات.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في أكتوبر الماضي إحالة قضية تتعلق بتسريب معلومات سرية إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية المحتملة، دون الكشف رسميا عن اسم الضابط المعني في بيانها الأول.

إقالة الجنرال بريت سيلفيا في أكتوبر الماضي

وكان سيلفيا قد أُقيل من منصبه في 28 أكتوبر الماضي، بعدما كان يشغل منصب مدير الاستراتيجية والخطط والسياسات في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وكان يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

وجاءت إقالته ضمن حملة يقودها وزير الحرب بيت هيجسيث لتشديد الرقابة على تداول المعلومات داخل البنتاجون، وملاحقة المسؤولين المشتبه في تسريبهم معلومات إلى الصحفيين.

ووفقا لما أوردته صحيفة «واشنطن بوست»، فإن سيلفيا لم يصدر عنه تعليق علني بشأن الاتهامات، فيما نقلت الصحيفة عن أحد زملائه أنه نفى مرارا تسريب معلومات سرية، رغم إقراره بوجود اتصالات مهنية سابقة مع صحفيين.

حملة هيجسيث لملاحقة مسربي المعلومات

وتأتي هذه التطورات في إطار تحركات أوسع داخل وزارة الدفاع الأمريكية لملاحقة التسريبات الإعلامية، إذ سبق أن تعرض عشرات الضباط لاختبارات كشف الكذب في إطار التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات عسكرية، خصوصا مع تصاعد الانتقادات لأداء القيادة العسكرية الأمريكية خلال الحرب مع إيران.

وكان هيجسيث قد أعلن في يوليو الماضي تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الدفاع ووزارة العدل لتحديد المسؤولين عن الكشف غير المصرح به عن المعلومات الحساسة وملاحقتهم قانونيا.

وتشير «واشنطن بوست» إلى أن ملاحقة جنرال بهذه الرتبة أمام القضاء العسكري تمثل خطوة استثنائية، وقد تواجه تعقيدات قانونية وإجرائية، خاصة مع وجود تساؤلات بشأن مدى كفاية الأدلة وإمكانية تأثير تدخل القيادة السياسية والعسكرية في مسار التحقيق والمحاكمة.