كشفت المنتجة قسمت السيد، عن كواليس تجربتها في إنتاج فيلم «برلين»، الذي يمثل أولى تجاربها في عالم الأفلام الروائية الطويلة، مشيرة إلى أن تصوير العمل في العاصمة الألمانية برلين كان تجربة مختلفة ومليئة بالتحديات على المستويين الإنتاجي والتنظيمي.

وأعربت قسمت السيد خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري عن سعادتها بخوض تجربة تصوير فيلم «برلين» في ألمانيا، مؤكدة أن العمل في هذه المدينة منح الفيلم حالة خاصة ومختلفة، إلا أن تنفيذ التجربة لم يكن سهلاً، خاصة أنها أول تجربة روائية طويلة لها، فضلاً عن طبيعة الأحداث التي تدور على مدار يوم واحد، وتعتمد بشكل كبير على التصوير الخارجي.

وقالت إن تصوير فيلم تدور أحداثه خلال يوم واحد ويتطلب تنفيذه في مواقع خارجية متعددة كان تحدياً كبيراً، خاصة مع وجود عدد من النجوم ضمن فريق العمل، وعدم توافر إمكانيات إنتاجية ضخمة، وهو ما تطلب جهداً مضاعفاً من جميع المشاركين لإنجاز الفيلم بالشكل المطلوب.

وأضافت أن التصوير في ألمانيا يحتاج إلى تنظيم وترتيبات مسبقة بفترة طويلة، موضحة أن صناع الأفلام هناك يضطرون في كثير من الأحيان إلى حجز مواقع التصوير قبل موعد التنفيذ بعام كامل، وهو ما شكّل صعوبة أمام فريق فيلم «برلين»، نظراً لظروف الإنتاج التي لم تسمح بالتخطيط بهذه الطريقة.

وتابعت أن فريق العمل اضطر إلى إجراء تغييرات عديدة في مواعيد التصوير، سواء بسبب ارتباطات النجوم وتغير مواعيدهم أو نتيجة الظروف الجوية وتقلبات الطقس، وهو ما وضع الجميع أمام تحديات متكررة خلال فترة تنفيذ الفيلم.

وأكدت قسمت السيد أن هذه الظروف جعلت تجربة «برلين» مليئة بالتحديات، لكنها في الوقت نفسه كانت تجربة مهمة ومختلفة بالنسبة لها، خاصة أنها خاضت من خلالها أولى خطواتها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة.

شخصيات حقيقية وراء أحداث فيلم «برلين»

وعن طبيعة الفيلم، أوضحت قسمت السيد أن من أكثر الأمور التي جذبتها للعمل أن العديد من الحكايات والشخصيات الموجودة فيه مستوحاة من أشخاص حقيقيين، كما يظهر بعض الأشخاص خلال الأحداث بشخصياتهم الحقيقية، وهو ما أضفى على الفيلم طابعاً واقعياً وتوثيقياً مميزاً.

وأشارت إلى أن هذا الجانب كان من أهم أسباب انجذابها للمشاركة في التجربة، خاصة أنها تعمل في الأساس على إنتاج الأفلام التسجيلية، وتحب هذا النوع من السينما الذي يهتم بتوثيق الواقع والاقتراب من الشخصيات الحقيقية وحكاياتها.

وأضافت أن وجود هذه العناصر التوثيقية داخل فيلم روائي منحها دافعاً إضافياً لخوض التجربة، لافتة إلى أن المزج بين الحكايات المستوحاة من الواقع وظهور بعض الشخصيات الحقيقية كان من العناصر الجذابة بالنسبة لها في فيلم «برلين».

قسمت السيد تكشف عن مشروعها التسجيلي الجديد

وعن أعمالها المقبلة، كشفت المنتجة قسمت السيد أنها تعمل حالياً مع أحمد على فيلم تسجيلي جديد، مؤكدة استمرار اهتمامها بهذا النوع من الأعمال السينمائية، الذي يمثل مساحة مهمة بالنسبة لها.

كما أعربت عن أملها في تقديم فيلم روائي آخر خلال الفترة المقبلة، بعد تجربتها في فيلم «برلين»، مشيرة إلى تطلعها لاستكمال مشوارها في الإنتاج السينمائي وخوض تجارب جديدة تجمع بين الأفلام التسجيلية والروائية.

عرض «برلين» الأول في مهرجان القاهرة السينمائي

وعن مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، أعربت قسمت السيد عن سعادتها الكبيرة وامتنانها لكون العرض الأول لفيلم «برلين» من خلال المهرجان، مؤكدة أن مشاهدة الجمهور المصري للعمل تمثل لحظة مهمة واستثنائية بالنسبة لصناع الفيلم.

وقالت إن فريق العمل يشعر بامتنان وسعادة كبيرين لعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أن الجمهور المصري له مكانة خاصة لديهم، وأن لقاء العمل بجمهوره من خلال هذا الحدث السينمائي الكبير يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لهم.

واختتمت قسمت السيد حديثها بالتعبير عن سعادتها بهذه التجربة، موجهة الشكر لكل من ساهم في خروج فيلم «برلين» إلى النور، ومؤكدة تطلعها إلى تقديم المزيد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة.

فيلم برلين بطولة مني شلبي، يسرا اللوزي، محمد حاتم ، فدوي عابد، جهاد حسام الدين

اخراج و تأليف: أحمد عبد الله السيد.

انتاج قسمت السيد من خلال شركة «سيرة فيلمز»، ومحمد حفظي من خلال شركة «فيلم كلينك»، بلد الإنتاج: مصر وألمانيا والسعودية

.https://youtube.com/shorts/zcekTuMfeg4



