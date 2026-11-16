تواصل تويوتا هايلوكس تعزيز حضورها في السوق الإماراتي ضمن موديلات 2027 الجديدة، حيث تقدم الشاحنة اليابانية بنسختين من المحركات، إحداهما تعمل بالبنزين والأخرى بالديزل، مع خيارات متعددة للتجهيزات تختلف بحسب الفئة، وبأسعار تبدأ من 107,900 درهم.

محركات تويوتا هايلوكس 2027

تعتمد تويوتا هايلوكس 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر، يعمل بنظام السحب الطبيعي دون شاحن توربيني، ويولد قوة تبلغ 164 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 245 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتأتي السيارة بمحرك ديزل تيربو بسعة 2.8 لتر، ينتج قوة تصل إلى 201 حصان، ويولد عزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر، ويتوفر هذا المحرك مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات.

تويوتا هايلوكس 2027

تصميم تويوتا هايلوكس 2027

تحافظ هايلوكس على تصميم البيك أب المعروف، مع واجهة أمامية تضم شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح أمامية تعمل بتقنيةLED ، كما تأتي بعض الفئات بعجلات رياضية بقياسات 17 أو 18 بوصة، إلى جانب كاميرا خلفية وحساسات للمساعدة أثناء ركن السيارة.

أبرز تجهيزات تويوتا هايلوكس 2027

تتضمن تويوتا هايلوكس 2027 مجموعة من التجهيزات التي تتغير بحسب الفئة، وتشمل شاشات لعرض الوسائط والمعلومات، إلى جانب شاشات للعدادات تختلف أحجامها وفق مستوى التجهيز، كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء، بالإضافة إلى زر لتشغيل وإيقاف المحرك، ومجموعة من أنظمة الحماية والسلامة.

تويوتا هايلوكس 2027

أسعار تويوتا هايلوكس 2027 في الإمارات

تبدأ أسعار تويوتا هايلوكس موديل 2027 في الإمارات من 107,900 درهم لنسخة الكابينة المفردة المزودة بمحرك بنزين سعة 2.7 لتر ونظام دفع رباعي وناقل حركة يدويGLX .

وترتفع الأسعار مع الانتقال إلى إصدارات الكابينة المزدوجة، حيث تبلغ 120,900 درهم لفئة GL، و125,900 درهم لنسخة GLX بناقل حركة يدوي، بينما يصل سعر إصدار GLX الأوتوماتيكي إلى 137,900 درهم.

وبالنسبة للنسخ العاملة بالديزل، يقدم إصدار 2.8 لتر دفع رباعي بناقل حركة أوتوماتيكي DLS بسعر 126,900 درهم، بينما تصل أسعار هايلوكس 2.8 لتر ديزل Overland إلى 164,900 درهم، لتكون الفئة الأعلى سعرًا ضمن الفئات المقدمة في السوق الإماراتي.