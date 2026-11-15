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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا C-HR 2027 الجديدة تنطلق بمحركات كهربائية.. صور

تويوتا C-HR 2027
تويوتا C-HR 2027
صبري طلبه

تعزز تويوتا تواجدها عالميًا من خلال تقديم تويوتا C-HR 2027 الكهربائية بالكامل، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك تويوتا C-HR 2027 

تعتمد السيارة تويوتا C-HR 2027 على منظومة دفع كهربائية تضم محركين، يتصلان بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع توزيع القوة على العجلات الأربع AWD، وتصل القدرة الإجمالية إلى 338 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 268 نيوتن متر للمحرك الأمامي و169 نيوتن متر للمحرك الخلفي.

تويوتا C-HR 2027 

بطارية تويوتا C-HR 2027 

تحصل تويوتا C-HR 2027 على بطارية بسعة 74.7 كيلوواط ساعة، ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة نحو 18 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، فيما يصل مدى القيادة بالشحنة الواحدة إلى 462 كيلومترًا. 

تويوتا C-HR 2027 

تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد AC من خلال شاحن داخلي بقدرة 11 كيلوواط، وتستغرق عملية إعادة شحن البطارية من 10 إلى 100% نحو 7 ساعات، أما عند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر DC، فيمكن رفع مستوى البطارية من 10 إلى 80% خلال 30 دقيقة تقريبًا.

تويوتا C-HR 2027 

تجهيزات تويوتا C-HR 2027 

تضم المقصورة مقاعد كهربائية مع قدرات التحكم في 8 وضعيات للجلوس، إلى جانب خاصيتي الذاكرة والتدفئة، بينما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف ومدعمًا بالتدفئة، ولوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه بقياس 14 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 9 سماعات.

تويوتا C-HR 2027 

أبعاد تويوتا C-HR 2027 

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة SUV، ويبلغ طولها 4,519 مم، وعرضها 1,869 مم، وارتفاعها 1,621 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,751 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 203 مم، بينما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,960 كجم، وتصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 716 لترًا.

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