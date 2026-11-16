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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد اشتعال 6 ناقلات بمضيق هرمز .. النفط يهبط بقوة والعالم يتجه لفائض 1.7 مليون برميل يوميا

هبوط قوي في أسعار النفط اليوم الاثنين
هبوط قوي في أسعار النفط اليوم الاثنين
رانيا أيمن

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بأكثر من اثنين بالمئة بعدما عززت مؤشرات على تعافي تدفقات الخام عبر مضيق هرمز التوقعات بزيادة المعروض العالمي، رغم أن حوادث جديدة استهدفت ​ناقلات نفط سلطت الضوء على المخاطر التي لا تزال تهدد صادرات الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 1752 بتوقيت جرينتش، ‌تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.76 دولار بما يعادل 2.9 بالمئة إلى 93.08 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.43 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 86.15 دولار، وفقاً لرويترز.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الأخير من العام، مع تعافي صادرات ​الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط رغم استمرار الهجمات على الشحن.
 

النفط يتراجع مع توقعات بعودة فائض المعروض وتحسن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز

وذكر دينيس كيسلر، ​من شركة بي.أو.كيه فاينانشال الأمريكية للخدمات المالية "في الوقت الذي يبدو فيه أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة ⁠قد أصبحت الوضع الطبيعي الجديد، فإن إمدادات النفط العالمية لا تزال مستقرة نسبيا، كما أن الولايات المتحدة تعمل ​أيضا عند مستوى إنتاج قياسي تقريبا".

وقالت وكالة الطاقة إن إمدادات النفط ستبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميا في الربع ​الأخير، بزيادة 1.7 مليون برميل يوميا عن الطلب المتوقع. وكانت الوكالة توقعت في السابق عجزا في المعروض خلال الربع الرابع.

وقدمت الوكالة أيضا مزيدا من التفاصيل بشأن الكميات المتبقية من سحب غير مسبوق للنفط من احتياطيات الطوارئ لدى أعضائها تعهدت به في مارس، وقالت ​إن 71 مليون برميل ستتاح بحلول نهاية فبراير شباط، بما في ذلك 15 مليون برميل من الديزل للمساعدة ​في تخفيف حدة شح الإمدادات في السوق.
 

ووفقا لبيانات وكالة الطاقة، تم نقل حوالي 15 مليون برميل يوميا من النفط الخام عبر مضيق ‌هرمز ⁠في 2025.
وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا بفعل مؤشرات على تراجع الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وأظهرت أحدث بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم الاثنين أن استهلاك المصافي في أكتوبر انخفض اثنين بالمئة عن الشهر السابق و8.1 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات حكومية أدى تراجع الاستهلاك إلى جانب زيادة ​الإنتاج المحلي والواردات، إلى ارتفاع ​مخزونات الصين من النفط ⁠الخام بنحو 492 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.
وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في منشور على صفحتها الرسمية على منصة إكس أنها عقدت اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الاثنين لبحث مراجعتها ​للطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للأعضاء في المنظمة وفي تحالف (أوبك+) الأوسع.
 

النفط

وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم ​الاثنين إن ⁠ناقلتي نفط تعرضتا لانفجارات ناجمة عن اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز. واشتعلت النيران في ست ناقلات في حوادث مماثلة يومي الأحد والاثنين. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير بشكل مستقل.
وقال محللو بي.إم.آي في مذكرة للعملاء إن تعافي تدفقات ⁠الصادرات من ​تحالف أوبك+ لا يزال هشا، نظرا لأن الإمدادات في المنطقة تظل عرضة ​بشدة لاضطرابات جديدة.
وأضافوا "وعليه، فإن القيود على الإنتاج والصادرات، إلى جانب التقلبات في علاوة المخاطر الجيوسياسية، ستستمر في الهيمنة على حركة الأسعار إلى أن ​يتم التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران".

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