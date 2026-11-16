قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر مرموش ينافس على عرش هدافي أفريقيا.. نجم مصر يطارد الصدارة قبل موقعة الجولة الرابعة
بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027
البانيه بـ 205 جنيهات.. أسعار الفراخ والبيض الآن بالأسواق
مصر تطرح رؤيتها للسلام وإعادة الإعمار في إفريقيا أمام قمة الفرانكوفونية
الاتحاد الأوروبي: سوريا بحاجة إلى دعم عاجل لضمان استقرارها
طلب إحاطة فى النواب لتقنين التعدين الأهلي وحماية ثروات الذهب المصرية
بحبهم.. جراديشار يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح جديد عن مستقبله
3 شروط تحسم حقوق الزوجة.. هل يجوز اشتراط عدم الزواج بأخرى؟
بعد توليه رئاسة لجنة الأمن بالكنيست.. ليبرمان يستدعي رؤساء الموساد والشاباك
كلوب في اختبار الحسم أمام تشافي.. ألمانيا تبحث عن إنقاذ مشوارها الأوروبي وهولندا تتمسك بالصدارة
محمد عادل: حكم مباراة الأهلي وبيراميدز لن يختلف عن السلوفيني أوبيرونوفيتش الذي أدار لقاء القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يتراجع مع توقعات بعودة فائض المعروض وتحسن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز

النفط يتراجع مع توقعات بعودة فائض المعروض وتحسن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز
النفط يتراجع مع توقعات بعودة فائض المعروض وتحسن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز
أ ش أ

 تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تنامي التوقعات بعودة فائض المعروض إلى السوق، في ظل اقتراب شحنات النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز من مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب انخفاض معدلات تشغيل المصافي الصينية في أكتوبر، بما يشير إلى ضعف الطلب على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا، أو 0.6%، إلى 95.30 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3%، إلى 88.34 دولار.

وأغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، مع تقييم الأسواق لمؤشرات تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع. وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد تراجعا بنسبة 16% و13% على التوالي خلال الأسبوع السابق.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة أن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار الهجمات على ناقلات الشحن.

وقال تيم ووترر كبير المحللين في شركة كيه سي إم تريد، إن المتعاملين بدأوا للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في النظر بجدية إلى احتمال وجود فائض في المعروض بدلا من استمرار شح الإمدادات، مشيرا إلى أن هذا التحول في توقعات السوق يضغط بوضوح على أسعار النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط إمدادات النفط 105 ملايين برميل يوميا خلال الربع الرابع، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميا عن الطلب المتوقع، بعدما كانت الوكالة تتوقع في السابق تسجيل عجز في المعروض خلال الربع الأخير من العام.

كما كشفت الوكالة تفاصيل إضافية بشأن الكميات المتبقية التي سيتم ضخها من الاحتياطيات النفطية الطارئة للدول الأعضاء، ضمن أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخ الوكالة أُعلن عنها في مارس.

ومن المقرر إتاحة 71 مليون برميل بحلول نهاية فبراير، من بينها 15 مليون برميل من الديزل، بهدف تخفيف ضغوط نقص الإمدادات في السوق.

وتعرضت الأسعار لضغوط إضافية بسبب مؤشرات على ضعف الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأظهرت أحدث بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن إنتاج المصافي في أكتوبر انخفض 2% مقارنة بسبتمبر، كما تراجع 8.1% على أساس سنوي.

وأدى انخفاض معدلات تشغيل المصافي، إلى جانب ارتفاع الإنتاج المحلي وزيادة الواردات من الخارج، إلى الإشارة إلى تراكم مخزونات النفط الخام في الصين بمعدل بلغ 492 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، وفق حسابات رويترز استنادا إلى البيانات الحكومية.

ورغم تحسن المعروض، أشار ووترر إلى أن ارتفاع تكاليف شحن النفط لا يزال يمثل عاملا يحد من انخفاض الأسعار، في ظل المخاطر التي تواجه ناقلات الخام أثناء عبورها مضيق هرمز، إضافة إلى انخفاض عدد السفن المتاحة نتيجة استخدام عدد كبير منها في نقل النفط عبر المضيق وإعادة تحميله إلى ناقلات أخرى تتولى نقله إلى المصافي.

وفي أحدث تطور يتعلق بأمن الملاحة، قالت البحرية الإيرانية مساء الأحد إن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرمز، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية، فيما لم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.

ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين يتوقعون تحسن أوضاع الشحن خلال العام المقبل.

وأضاف المحللون أن استقرار حركة التجارة البحرية سيؤدي بدوره إلى استقرار صادرات النفط الخام من المنطقة، مع إمكانية تجاوزها مستويات ما قبل الصراع مع نمو الإنتاج.

اقتراب شحنات النفط مضيق هرمز تراجعت أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

بيلينجهام وكوكوريلا

بيلينجهام يفتح النار على كوكوريلا: طلبت منه أن يتوقف عن التفاهات ويتصرف كرجل بالغ

مصطفي شوبير وطارق يحيي

طارق يحيى: مصطفى شوبير يمتلك شخصية ورؤية.. ويذكرني بثابت البطل وعادل المأمور

المواي تاي

مصر تحصد 7 ميداليات في بطولة العالم للمواي تاي للشباب باليونان

بالصور

6 أطعمة تمنحك نوما أعمق.. تنقذك من الأرق

أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق

ابتعد عنها.. أكلات لا تتناولها أثناء إصابتك بالبرد لتجنب زيادة الأعراض

اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد