ربنا يسعدك في الجنة.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة لوالدها الراحل

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة تجمعها بوالدها الراحل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ريهام عبد الغفور: “وحشتني اوي يا حبيبي بحبك اوي ربنا يسعدك في الجنة يارب”.

وكانت قد كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن أصعب المحطات التي مرت بها في حياتها، عقب وفاة والدها، كاشفة عن المعاناة النفسية القاسية التي عاشتها بعد رحيله، ومدى تأثير تجربة الفقد عليها حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات على وفاته.

وقالت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها في بودكاست «منا وفينا»، إنها وصلت إلى مرحلة من شدة الحزن تمنت فيها الموت، موضحة: «من كتر حزني على أبويا كنت بتمنى أن ينفع أموت نفسي، مفكرتش في الانتحار، أنا ست مؤمنة، بس تمنيت أن الانتحار ميكونش حرام، أنا كنت بتمنى الموت».

وأضافت أن رحيل والدها كان ولا يزال تجربة شديدة القسوة، غيرت الكثير في شخصيتها وحياتها، قائلة: «وفاة والدي كانت ولا زالت تجربة رهيبة قاسية جدا، من وقت ما حصل وفاة أبويا قربت على 3 سنين، أنا واحدة تانية، مهما تعايشت واشتغلت ونجحت وفرحت، في وجع أنا عايشة بيه، في ناس تعرضت للفقد والموضوع كان أسهل، بس أنا الموضوع كان قاسي أوي».