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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لميس الحديدي عن التحرك ضد الإخوان: أوروبا بتصحى دلوقتي بعد سنين من «تربية العقارب»

لميس الحديدي عن التحرك ضد الإخوان: أوروبا بتصحى دلوقتي بعد سنين من «تربية العقارب»!
لميس الحديدي عن التحرك ضد الإخوان: أوروبا بتصحى دلوقتي بعد سنين من «تربية العقارب»!
شيماء جمال

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الموقف المصري من جماعة الإخوان وتصنيفها جماعة إرهابية بدأ منذ عام 2013، ولم يكن استجابة لطلب من أي طرف خارجي، مشيرة إلى أن مصر اتخذت منذ ذلك الحين إجراءات متتالية ضد الجماعة، شملت الإدراج والمحاكمات، انطلاقًا من إدراكها لطبيعة التنظيم وخطورة الإرهاب الذي يمارسه.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الجميع بدأ يستيقظ الآن بعد سنوات مما وصفته بـ«تربية العقارب»، موضحة أن هذا المصطلح استخدمته سابقًا للتعبير عن إصرار بعض الدول الأوروبية على احتضان جماعة الإخوان، وكأنها تربي عقربًا داخل منزلها، قبل أن تتعرض للدغه، مؤكدة أن أول من يتضرر من وجود العقرب في بيته هو صاحب البيت نفسه.

وأشارت الحديدي إلى أن أوروبا تواجه، وظلت تواجه لسنوات طويلة، خطر الإرهاب المتشح باسم الدين، معتبرة أن ما يحدث حاليًا يأتي بعد سنوات من احتضان الجماعة والتساهل معها، وهو ما يجعل الدول التي آوتها تواجه تداعيات هذا النهج.

وشددت على أن الموقف المصري الأخير من الإدراج النهائي لجماعة الإخوان وتصنيفها جماعة إرهابية ليس موقفًا مستجدًا، وإنما امتداد لموقف بدأ عام 2013، موضحة أن مصر اتخذت منذ ذلك الوقت قرارات متتالية بإدراج الجماعة، إلى جانب إجراء المحاكمات المرتبطة بها.

وأكدت الحديدي أن المصريين يعرفون حقيقة جماعة الإخوان وطبيعتها، كما يعرفون معنى الإرهاب، مشيرة إلى أن مصر عاشت تجربة المواجهة مع الجماعة وتدرك جيدًا مخاطرها، ولذلك كان موقفها منها موقفًا وطنيًا مستقلًا.

وأوضحت أنها سعدت بإشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخطوات المصرية ضد جماعة الإخوان، لكنها شددت مجددًا على أن الموقف المصري لم يصدر بناءً على طلب من أحد على الإطلاق، بل جاء تعبيرًا عن إرادة وطنية بدأت منذ عام 2013.

ولفتت إلى أن ذلك الموقف اتُخذ في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، والذي كان معارضًا لفكرة اعتبار أحداث 30 يونيو انقلابًا، بما يؤكد أن موقف مصر من الجماعة سبق الإدارات الأميركية اللاحقة ولم يكن مرتبطًا بترامب أو بطلب منه.

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