محلل سياسي: تصنيف مصر للإخوان كمنظمة إرهابية ورقة ضغط قوية على واشنطن

أكد الدكتور ماك شرقاوي، باحث ومحلل السياسي متخصص في الشأن الأمريكي، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإشادة بالخطوة المصرية لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، تعكس قوة العلاقات المصرية الأمريكية، وتؤكد أن واشنطن تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، وليس مجرد حليف.

وأوضح شرقاوي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، أن التحركات المصرية الأخيرة تمثل ورقة ضغط مهمة على صناع القرار في الولايات المتحدة، لدفعهم نحو اتخاذ قرار بتصنيف جماعة الإخوان بالكامل منظمة إرهابية داخل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هناك بعض الكيانات المرتبطة بالجماعة سبق تصنيفها على أنها كيانات إرهابية، لافتًا إلى وجود تحركات أمريكية تستهدف عددًا من المؤسسات والجمعيات المرتبطة بالتنظيم، لكن الخطوة الأهم تتمثل في تعميم التصنيف ليشمل الجماعة بجميع فروعها.

وأضاف أن جماعة الإخوان ليست موجودة في دولة أو دولتين، وإنما تنتشر في أكثر من 80 دولة، وهو ما يجعل قرار تصنيفها بالكامل مسألة شديدة التعقيد، خاصة في ظل تشابك علاقاتها مع عدد من الدول، من بينها بريطانيا وقطر وماليزيا وإندونيسيا وتركيا.

وشدد أن تصنيف الجماعة بالكامل منظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة سيترتب عليه فرض عقوبات مالية واسعة، من خلال وزارة الخزانة الأمريكية وإدراج الكيانات والأشخاص المعنيين على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما يعرض أي جهة أو شركة أو مؤسسة أو فرد يتعامل معها للعقوبات الأمريكية.

وأوضح أن تداعيات القرار لن تقتصر على الجانب المالي، بل قد تمتد إلى العلاقات الدبلوماسية والتعاملات الدولية مع الدول والجهات المرتبطة بالتنظيم، الأمر الذي يتطلب تفاهمات سياسية أمريكية مع عدد من الدول التي تتشابك مصالحها مع الجماعة.