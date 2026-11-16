لبنى عسل: قرارات إدراج كيانات وأشخاص مرتبطين بالإخوان تستهدف قلب التنظيم الدولي

قالت الإعلامية لبنى عسل إن القرارات الأخيرة الصادرة بشأن إدراج جماعة الإخوان، سواء من النيابة العامة والمنشورة في الجريدة الرسمية، أو القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات، تمثل تطورًا مهمًا في مواجهة التنظيم، مشيرة إلى أن هذه القرارات شملت إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا ينتمون إلى الجماعة الإرهابية.

وأضافت لبنى عسل، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن أهمية هذه الخطوات تكمن في أنها تستهدف قلب التنظيم ورأس الأفعى، المتمثل في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وتصل إلى معاقل الجماعة وملاذاتها الآمنة في عدد من الدول الأوروبية.



وأوضحت أن هناك عددًا كبيرًا من الكيانات التي كانت تتخذ واجهات ولافتات مختلفة، وتستخدم اسم الإسلام للاختباء خلفه وممارسة أنشطتها، إلا أن طبيعة هذه الكيانات وعلاقاتها بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان أصبحت أكثر وضوحًا، سواء فيما يتعلق بالقيادات الموجودة بها أو تشكيلات الأسر واللجان التابعة لها.

وتساءلت عسل عن الجديد في هذا الملف، موضحة أن التطور الأبرز يتمثل في صدور تصريح جديد، للمرة الثانية، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد خلاله بالقرار المصري الخاص بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ووصف الخطوة المصرية بأنها «عمل رائع».



وأشارت إلى أن تصريحات ترامب ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تحدث قبل أيام بالمعنى نفسه، كما أدلى مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، بتصريحات في السياق ذاته.

ولفتت الإعلامية إلى أن الأهم في تصريحات الرئيس الأمريكي هو إعلانه أن الولايات المتحدة تدرس تصنيف جماعة الإخوان بجميع فروعها كمنظمات إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام تطورات جديدة في الموقف الأمريكي من التنظيم وفروعه المنتشرة في عدد من دول العالم.