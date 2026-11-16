ماهر فرغلي: الرؤية الأمريكية تجاه الإخوان تغيرت واقتربت من الموقف المصري

قال الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي ماهر فرغلي، إنّ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية تعكس تحولاً كبيراً في الرؤية الأمريكية تجاه الجماعة على المستوى الدولي، وانتقالها من اعتبارها جماعة تعمل عبر جمعيات مصرح لها قانونياً في الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى التعامل معها باعتبارها كياناً إرهابياً محظوراً دولياً.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرؤية الأمريكية السابقة كانت مختلفة تماماً، إذ كانت تسمح لجماعة الإخوان بالعمل، وتنطلق من وجود اختلاف بينها وبين التنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى، لكن الموقف الأمريكي تغير تماماً، وأصبحت الرؤية الأمريكية أكثر تقارباً مع الرؤية المصرية.

وأوضح فرغلي أن الرؤية المصرية أثرت بصورة مباشرة في الموقف الأمريكي ومواقف الدول الغربية عموماً، مشيراً إلى أن مصر كانت سباقة في تبني هذا الموقف، وناقشت مع الدول الغربية ضرورة تصنيف جماعة الإخوان كياناً إرهابياً، وعملت بجد واجتهاد من أجل دفع هذه الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة، مع تحذير العالم باستمرار من الجماعة.

وأشار إلى أن الرؤية المصرية أسهمت في تغيير نظرة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعتبر الإخوان جمعيات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني تعمل في الغرب دون استخدام اسم الجماعة، وتسمح لها قانونياً بالعمل والتحرك باعتبارها جماعة معارضة.

وأكد الباحث في شؤون الحركات المتطرفة أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت الآن أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي وكيان يعمل على تمويل جماعات إرهابية، ويتقاطع مع منظمات إرهابية عالمية عابرة للحدود، مثل تنظيمي القاعدة وداعش، لافتًا، إلى أن أفكار الجماعة تستند إلى أفكار قطبية تتضمن التكفير، وتدفع الشباب إلى الانعزال عن مجتمعاتهم.