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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمر طبيعي.. خالد الجندي: الخلاف بين الزوجين لا ينتقص من المحبة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاختلاف في وجهات النظر بين الزوجين أمر طبيعي، ولا يعني غياب المحبة أو الاحترام، مشيرًا إلى أن الحياة الزوجية لا تقوم على التطابق الكامل في الآراء، بل على التفاهم وتقبّل الاختلاف.

خالد الجندي يكشف كيف تعامل النبي مع اختلاف فاطمة وعلي

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها، فلم يجد زوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنزل، فسألها عنه قائلًا: «أين ابن عمك؟»، في إشارة إلى زوجها، وهو ما يكشف عن رقة التعبير وحسن المعاملة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الموقف جاء في ظل خلاف وقع بين فاطمة وعلي، بعدما غضب الأخير أو شعر بالضيق، فغادر المنزل، لافتًا إلى أن السيدة فاطمة لم تتحدث عن زوجها بما يسيء إليه، رغم وجود خلاف بينهما، وهو ما يعكس أدب أصحاب الخلق الرفيع في التعامل مع الخلافات الأسرية وعدم تحويلها إلى مجال للانتقاص من الطرف الآخر.

وشدد الجندي على أن الاختلافات الزوجية قد تحدث حتى داخل بيت النبوة، مستشهدًا بما كان يقع من اختلاف في وجهات النظر بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها، مؤكدًا أن النبي كان يتعامل معها باعتباره زوجًا، ولم يكن يستخدم مكانته النبوية أو منزلته في التعامل معها لإسكات رأيها أو فرض وجهة نظره عليها.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت في تواضعه داخل بيته، فلم يكن يتعامل مع زوجاته بمنطق المنصب أو المكانة، ولم يكن يجعل من مكانته سببًا للتعالي عليهن، بل كان يراعي حقوقهن ويتعامل معهن بالاحترام والرحمة.

وأكد الشيخ خالد الجندي على أن الزواج لا يعني أن يتبنى الزوجان وجهات النظر نفسها في كل شيء، موضحًا أن اعتقاد بعض الأزواج بأن على الزوجة أن توافق زوجها في كل ما يقول فهم خاطئ للحياة الزوجية، لأن الاختلاف لا يفسد العلاقة ما دام قائمًا على الاحترام وحسن التعامل.

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خالد الجندي

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