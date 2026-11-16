انفراجة في أزمة متأخرات أجور عمال الخدمات بمستشفيات فايد والقصاصين والتل الكبير

نجحت تحركات النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، في تحقيق انفراجة بأزمة تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين بشركة العمالة والخدمات بمستشفيات الدائرة الثالثة، والتي تضم مستشفيات فايد والقصاصين والتل الكبير.

وشهدت الأزمة انفراجة أولية بعد صرف دفعة من المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، فيما تتواصل الجهود للانتهاء من باقي المستحقات وصرفها بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال لقاء النائب سيد عبد الجليل بالدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

حيث ناقش النائب أزمة تأخر صرف رواتب عمال الخدمات، مطالباً بسرعة التدخل لإنهاء معاناتهم وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جبريل استمرار العمل على حل الأزمة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لاستكمال صرف باقي المستحقات المالية المتأخرة للعاملين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوجّه النائب سيد عبد الجليل بالشكر والتقدير للدكتور محمد جبريل على استجابته وتعاونه في التعامل مع الأزمة، مؤكداً أهمية الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم، بما يسهم في دعم منظومة العمل داخل المستشفيات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.