سقوط لص سرق كاسيت من داخل سيارة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد دراجة نارية لقيامه بسرقة "كاسيت" من داخل سيارته حال توقفها بأحد الشوارع ببور سعيد.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الشرق من القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) بتضرره من قائد دراجة نارية لقيامه بسرقة "كاسيت" من داخل سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الجنوب أول) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها ، الدراجة النارية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

