حسام المندوه: المجلس الوطني للتعليم يجب أن تكون له الكلمة المؤثرة في صياغة السياسات

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتوحيد الرؤى والسياسات التعليمية على مستوى الدولة، باعتباره مظلة وطنية جامعة تضم جميع الأطراف والجهات المعنية بالتعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، حيث أوضح المندوه أن المجلس جاء كأحد مخرجات الحوار الوطني، انطلاقًا من أن تطوير التعليم ليس مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها، وإنما مسؤولية الدولة بمختلف مؤسساتها ووزاراتها.

المندوه: التحدي الحقيقي هو تمكين المجلس من ممارسة دوره

وشدد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي على أن الاختبار الحقيقي للمجلس الوطني للتعليم لا يتعلق بمرحلة تأسيسه، وإنما بمدى قدرته على ممارسة اختصاصاته بشكل فعلي، وأن تكون له كلمة مؤثرة في صياغة السياسات وتوجيه الاستراتيجيات التعليمية، بما يتفق مع فلسفة القانون المنشئ له وتبعيته لرئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين، بل وبعض أعضاء مجلس النواب، لا يعرفون بوجود المجلس أو طبيعة اختصاصاته، مطالبًا بتكثيف جهود التعريف به إعلاميًا ومجتمعيًا، لإبراز دوره في توحيد الرؤى والجهود المتعلقة بملف التعليم.

مطالب بالانتقال من التأسيس إلى التمكين الإداري والتنفيذي

وطالب المندوه بضرورة الانتقال إلى مرحلة التمكين الإداري والتنفيذي للمجلس، من خلال وضع سياسات واستراتيجيات واضحة، وإقرار آليات فعالة لمتابعة تنفيذها، وضمان التزام الوزارات والجهات المعنية بها، بما يمنع عمل كل جهة بمعزل عن الأخرى.

وتساءل عن طبيعة السياسات والاستراتيجيات التي أعدها المجلس حتى الآن، وآليات متابعة تنفيذها على أرض الواقع، ومدى التزام الوزراء والجهات التنفيذية بالعمل وفق رؤية وطنية موحدة.

رؤية وطنية موحدة لتطوير التعليم والبحث العلمي

وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح المجلس الوطني للتعليم يتطلب وجود جهة تتولى وضع الرؤية العامة وتنسيق جهود جميع الأطراف المعنية، إلى جانب توفير أذرع تنفيذية تعمل وفق السياسات والتوجهات التي يتم الاتفاق عليها.

وأضاف أن بناء منظومة تعليمية قوية لا يمكن أن يتحقق من خلال مبادرات متفرقة أو اجتهادات فردية، وإنما يتطلب رؤية وطنية موحدة تتكامل في إطارها جهود مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستقبل التعليم والبحث العلمي في مصر.