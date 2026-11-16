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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيسة مؤتمر ميونخ للأمن تطورات الشرق الأوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، "هيلجا شميد"، الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن، مهنئاً باختيارها   رئيساً مشاركاً للمؤتمر، ومتمنياً التوفيق في قيادتها لأعماله على نحو يعزز رسالته كمنصة دولية رائدة للحوار الاستراتيجي.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي رحب بالدعوة الموجهة لمشاركته بأعمال النسخة المُقبلة من المنتدى، في فبراير 2027، كمتحدث رئيسي بالجلسة رفيعة المستوى المُخصصة لمناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط.

 واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، مشدداً على الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، وإعلاء الحوار والحلول الدبلوماسية كسبيل وحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.

وتناول وزير الخارجية جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة للسلام في قطاع غزة، مشدداً على أهمية ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها، ونفاذ المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والتعافي المبكر دون عوائق، ومحذراً من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع.

كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ثوابت موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.

وفيما يخص الوضع في القرن الأفريقي، شدد وزير الخارجية على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي هيلجا شميد الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن الأوضاع الإقليمية

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