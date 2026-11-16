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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية نيوزيلندا يبحث مع الأمين العام للآسيان تعزيز الشراكة والتعاون الإقليمي

وزير خارجية نيوزيلندا
وزير خارجية نيوزيلندا
أ ش أ

بحث وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز اليوم /الاثنين/ مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) كاو كيم هورن عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التقدم المحرز خلال العام الأول من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الآسيان ونيوزيلندا، وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأمن الطاقة.

وقال بيترز - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" - إن المباحثات تناولت أيضا التحولات في أنماط وتوجهات الاستثمارات المتدفقة إلى دول رابطة الآسيان والتحديات والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسبل التعامل مع المخاطر التي يفرضها والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها.

وأضاف وزير الخارجية النيوزيلندي أنه بحث مع الأمين العام للآسيان آفاق تعزيز التعاون بين منطقة جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، لا سيما في ضوء استضافة نيوزيلندا لمنتدى جزر المحيط الهادئ العام المقبل.

وأشار إلى أن اللقاء تناول كذلك انضمام تيمور الشرقية إلى رابطة الآسيان واستكمالها عامها الأول عضوا في الرابطة، فضلا عن رئاستها المرتقبة للرابطة عام 2029 وعلاقاتها الوثيقة مع نيوزيلندا.

وتستضيف العاصمة الفلبينية مانيلا أعمال القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والقمم ذات الصلة، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، حيث يناقش قادة دول الرابطة قضايا أمن الطاقة والأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي، إلى جانب عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان

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