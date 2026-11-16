لم يحترموا تاريخه.. تصريحات نارية من والدة رونالدو: هزيمة البرتغال أمام الدنمارك أسعدتني

أثارت ماريا دولوريس، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حالة من الجدل بتصريحات قوية عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، انتقدت خلالها طريقة تعامل منتخب البرتغال مع نجلها، مؤكدة أنه لم يحصل على التقدير الذي يستحقه.

وأكدت ماريا دولوريس أن هزيمة منتخب البرتغال أمام الدنمارك كانت مستحقة، مشيرة إلى أنها شعرت بالسعادة عقب هذه الخسارة، في تصريح أثار الانتباه.

وأضافت والدة قائد البرتغال السابق أن التكريم الذي أقامه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لكريستيانو رونالدو كان يجب أن يتم في حضوره، وليس في غيابه، معتبرة أن نجلها يستحق تقديرًا أكبر لما قدمه لمنتخب بلاده طوال مسيرته.

وشددت ماريا دولوريس على أن نادي سبورتينج لشبونة سيمنح رونالدو التكريم الذي يليق به، قائلة: «تكريمنا له سيكون هنا في سبورتينج، فهم يقدّرون قيمته».

كما وجهت انتقادات حادة لزملاء رونالدو السابقين في المنتخب، مؤكدة أنه لم يحظ بالاحترام والتقدير حتى من زملائه داخل صفوف المنتخب البرتغالي.

وجاءت تصريحاتها عقب خسارة البرتغال أمام الدنمارك بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بعد إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، وشهدت تكريمًا للنجم البرتغالي قبل انطلاق اللقاء.