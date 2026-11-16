منتخب الكاميرون يتغلب على ناميبيا 3-0 ويضمن التأهل لأمم افريقيا 2027

حقق منتخب الكاميرون فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفرض منتخب الكاميرون سيطرته على مجريات اللقاء، الذي أقيم على الملعب الوطني في بوتسوانا، ونجح في حسم المواجهة بثلاثية نظيفة، ليواصل انفراده بصدارة المجموعة السابعة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب ناميبيا عند 3 نقاط.

أهداف مباراة الكاميرون وناميبيا

افتتح المدافع محمدو ناغيدا التسجيل لصالح منتخب الكاميرون في الدقيقة 12، ليمنح الأسود غير المروضة التقدم مبكرًا في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل ريان فوسو في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 58، قبل أن يختتم سعيدو أليوم ثلاثية المنتخب الكاميروني في الدقيقة 71، مؤكدًا تفوق فريقه وحصوله على النقاط الثلاث.