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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لعبة «ليدو» تقودها إلى غرفة النوم.. زوج يفاجأ بزوجته برفقة شاب في المعادي

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

شهدت منطقة المعادي بالقاهرة واقعة غريبة، بعدما فوجئ عامل بوجود زوجته بصحبة شاب داخل غرفة نوم شقتهما، عقب عودته من العمل على غير موعده، لتكشف التحريات أن بداية التعارف بينهما كانت من خلال لعبة إلكترونية شهيرة تُدعى «ليدو».

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المعادي بلاغًا من عامل، اتهم فيه زوجته بوجودها برفقة شاب داخل مسكن الزوجية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها.

وبالفحص، تبين أن الزوج فوجئ بوجود زوجته والشاب داخل غرفة النوم، فقام بإغلاق باب الشقة عليهما، وانتظر وصول رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لعبة إلكترونية تقود إلى لقاء داخل الشقة

وأفاد الزوج في أقواله بأنه عاد إلى المنزل مبكرًا عن موعده المعتاد، ليفاجأ بالمشهد داخل غرفة نومه، فيما كشفت التحريات أن الزوجة تبلغ من العمر 33 عامًا، بينما يبلغ الشاب 24 عامًا.

وتبين أن علاقة التعارف بين الطرفين بدأت عبر لعبة «ليدو» الإلكترونية، قبل أن يتفقا على اللقاء داخل مسكن الزوجية في غياب الزوج، إلا أن عودته المفاجئة حالت دون إتمام اللقاء كما خططا له، ليكون أول لقاء مباشر بينهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث. 

المعادي واقعة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث

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