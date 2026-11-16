مصادر لـ صدى البلد: إجراء انتخابات رئاسة برلمانية الوفد بالنواب في نفس توقيت انتخاب المكتب التنفيذي

كشفت مصادر داخل حزب الوفد ل " صدى البلد " عن أن الهيئة العليا لحزب الوفد قررت خلال اجتماعها اليوم إجراء انتخابات رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب في نفس توقيت انتخاب المكتب التنفيذي لحزب الوفد يوم السبت المقبل ٢١ نوفمبر.

وكان قد تراجع حزب الوفد في قراره بشأن موعد إجراء انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ، حيث أعلن حزب الوفد أمس عن تأجيل موعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم إلى ما بعد انتخابات المكتب التنفيذي مع استمرار النائب محمد عبد العليم داوود قائما بعمل رئيس الهيئة البرلمانية للوفد.

وأكد الحزب أنه تم تأجيل موعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، نظرا لابداء اكثر من نائب رغبته في الترشح لرئاسة الهيئة البرلمانية.