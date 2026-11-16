بلاغات نصب بالعمرانية.. اتهام شخصين بالاستيلاء على أموال بزعم استثمارها

تحولت وعود استثمار الأموال في تجارة الأجهزة إلى بلاغات نصب أمام قسم شرطة العمرانية، بعدما اتهم مواطنون شخصين بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، بينها 230 ألف و170 ألف جنيه، بزعم تشغيلها واستثمارها.

تلقى قسم شرطة العمرانية عدة بلاغات من عدد من المواطنين يتهمون شخصين بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم باستثمارها في تجارة الأدوات والأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية.

وبحسب المحاضر، أكد أحد المبلغين أنه سلم المشكو في حقهما مبلغ 230 ألف جنيه، بعد إيهامه باستثمار الأموال في تجارة كونتينر محمل بالأدوات والأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بعدم حصوله على أمواله.

وفي بلاغ آخر، اتهم أحد المواطنين المشكو في حقهما بالاستيلاء منه على 170 ألف جنيه، بالطريقة ذاتها، بينما تضمنت محاضر أخرى بلاغات بمبالغ مالية مختلفة، من بينها 114 ألف جنيه.

وأوضح المبلغون في أقوالهم أن الواقعة تعود إلى فترات خلال عامي 2025 و2026، وأن المشكو في حقهما حصلا على الأموال بدعوى استثمارها في تجارة الأجهزة، قبل أن يتعذر عليهما استرداد أموالهم.

وأكد أصحاب البلاغات في أقوالهم أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما، وطالبوا باتخاذ اللازم قانونا، فيما تتولى جهات التحقيق فحص البلاغات وملابسات الواقعة.

وقال المحامي محمود السمري، إن الإجراءات القانونية بدأت بتحرير المحاضر اللازمة داخل قسم شرطة العمرانية، وإثبات أقوال المبلغين وتفاصيل المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها، مع تقديم المستندات والبيانات المتاحة التي تدعم البلاغات.

وأضاف أن المحاضر تضمنت اتهامات بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها في تجارة الأجهزة والأدوات المنزلية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تتولى حاليا فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقهما.