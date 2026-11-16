قصت شعرها فى لايف .. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط البلوجر أم أنس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بإستجداء متابعيها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية وقص شعرها أثناء بث مباشر لإستجداء متابعيها وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتها مبالغ مالية عملات "محلية ، أجنبية" و2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.