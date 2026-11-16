السير مجدي يعقوب.. عمر كامل في غرف العمليات لإجراء أحدث عمليات إنقاذ آلاف القلوب

يُعد الدكتور السير مجدي يعقوب، واحدًا من أبرز جراحي القلب في العالم، بعدما ارتبط اسمه بإنجازات طبية استثنائية في مجال جراحة القلب وزراعته، وساهمت مسيرته المهنية في إنقاذ حياة آلاف المرضى، من خلال إجراء أكثر من ألفي عملية زراعة قلب، وما يقرب من 40 ألف عملية قلب مفتوح، ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء المصرية التي حققت مكانة عالمية في الطب.

ولم تتوقف إنجازات أمير القلوب عند حدود غرف العمليات، بل امتدت إلى تأسيس مؤسسة متخصصة في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وتوفير الرعاية الطبية المجانية للمرضى الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية وتدريب الأجيال الجديدة من الأطباء والكوادر الطبية وفقًا لأعلى المستويات الدولية.

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وتتجدد أهمية اسم مجدي يعقوب مع التطورات الطبية التي يشهدها مركزه للقلب في أسوان، بعدما نجح فريق طبي بالمركز في إجراء 6 عمليات لإصلاح الصمام الميترالي باستخدام القسطرة، دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، بالاعتماد على الجيل الأحدث من الأجهزة المخصصة لهذا النوع من العمليات، وهو ما يعكس استمرار العمل على توفير التقنيات الطبية المتطورة للمرضى المصريين.

لماذا اختار مجدي يعقوب التخصص في جراحة القلب؟

وراء المسيرة الطبية الاستثنائية للسير مجدي يعقوب قصة إنسانية وعائلية كان لها تأثير كبير في تحديد مستقبله المهني، إذ بدأ ارتباطه بعالم الطب من خلال والده حبيب يعقوب، الذي عمل جراحًا بوزارة الصحة، وكان له تأثير واضح في تشكيل اهتماماته الأولى بالمجال الطبي.

لكن الدافع الأعمق وراء اختياره التخصص في جراحة القلب والصدر ارتبط بواقعة مؤلمة عاشها خلال طفولته، بعدما فقد عمته الصغرى أوجيني، التي توفيت وهي في عمر 23 عامًا، إثر إصابتها بضيق في صمام القلب نتيجة الحمى الروماتيزمية.

وتحدث مجدي يعقوب عن هذه التجربة، موضحًا أنه كان في السادسة أو السابعة من عمره عندما أصيبت عمته بالمرض، قائلًا: «حينما كان عمري 6 أو 7 سنوات كان والدي طبيبًا جراحًا، أصيبت عمتي بحمى روماتيزمية وضيق بصمام القلب وتوفيت بعمر 23 عامًا».

وأضاف أن وفاة عمته تركت أثرًا نفسيًا بالغًا على والده، الذي أصيب بانهيار عصبي بعد فقدانها، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة كانت وراء تشكل رغبته في التخصص بجراحة القلب مستقبلًا.

وهكذا تحولت مأساة عائلية عاشها طفل صغير إلى نقطة انطلاق لمسيرة علمية وإنسانية امتدت لسنوات طويلة، وأصبح خلالها مجدي يعقوب واحدًا من أبرز جراحي القلب على مستوى العالم.

من هي زوجة مجدي يعقوب وكم عدد أبنائه؟

على المستوى الشخصي، شهدت حياة السير مجدي يعقوب قصة حب جمعته بزميلته الطبيبة الألمانية ماريا، وتوجت بالزواج في مطلع السبعينيات، بعدما جمعتهما علاقة بدأت في محيط العمل الطبي.

وأنجب الزوجان 3 أبناء، هم أندرو وليزا وصوفي، واختار كل منهم مسارًا مختلفًا في حياته المهنية والإنسانية، إذ يعمل أندرو طيارًا، بينما كرست ليزا حياتها للخدمة الاجتماعية، في حين تعمل الابنة الصغرى صوفي طبيبة، وتمارس عملها في إفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.

واستمرت الحياة الزوجية بين مجدي يعقوب وزوجته ماريا لمدة 45 عامًا، قبل أن تفارق الحياة في عام 2012، تاركة أثرًا إنسانيًا كبيرًا في حياته.

ولم يخفِ جراح القلب العالمي حجم ارتباطه بزوجته الراحلة، إذ أكد أنه لا يستطيع نسيانها مهما تعددت مشاغله أو ازدادت همومه، في تعبير عن مكانتها الخاصة في حياته، بعيدًا عن الأضواء والإنجازات الطبية التي ارتبط بها اسمه.

ما تفاصيل عمليات إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة في مركز مجدي يعقوب بأسوان؟

في تطور طبي جديد، نجح الفريق الطبي بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان في إجراء 6 عمليات لإصلاح الصمام الميترالي عن طريق القسطرة، دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، باستخدام الجيل الأحدث من الأجهزة المخصصة لهذا الإجراء، والمعروف باسم MitraClip G4.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في تقديم خدمات طبية متطورة، والعمل على إتاحة أحدث التقنيات التي توصل إليها الطب العالمي في مجال أمراض القلب للمرضى المصريين.

وتُعد عمليات إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة من التدخلات الطبية المتقدمة في علاج أمراض صمامات القلب، حيث تتيح التعامل مع مشكلات الصمام دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية، وهو ما يتطلب توافر تجهيزات طبية متخصصة وخبرات متعددة في أكثر من مجال.

ولا يعتمد نجاح هذا النوع من التدخلات على مهارة طبيب قسطرة القلب وحده، وإنما يحتاج إلى فريق طبي متكامل يضم خبراء في قسطرة القلب، والموجات الصوتية ثلاثية الأبعاد، والتخدير، والرعاية المركزة، بما يضمن التعامل مع مختلف مراحل الإجراء الطبي وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.

متى يغادر المرضى المستشفى بعد إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة؟

أعرب الدكتور أحمد الجندي، رئيس قسم أمراض القلب بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان ورئيس الفريق الطبي، عن سعادته بدخول هذه التقنية الحديثة إلى المركز، مشيرًا إلى تعافي المرضى الذين خضعوا للعمليات وخروجهم من المستشفى في أقل من 72 ساعة.

ويمثل تعافي المرضى ومغادرتهم المستشفى خلال هذه المدة أحد الجوانب المهمة في نتائج التدخلات الطبية التي أُجريت باستخدام التقنية الحديثة، خاصة أن إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة يتيح علاج الحالات المناسبة دون الحاجة إلى التدخل الجراحي التقليدي.

وأوضح الجندي أن اعتماد المركز على استخدام هذه التقنية يعزز قدراته الطبية في التعامل مع أمراض صمامات القلب، ويضيف خيارًا علاجيًا متقدمًا إلى مجموعة الخدمات التي يقدمها للمرضى.

لماذا يُعد مركز مجدي يعقوب بأسوان مركز التميز الوحيد في مصر لهذه التقنية؟

أكد الدكتور أحمد الجندي أن اعتماد مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان لاستخدام تقنية MitraClip G4 الحديثة يجعله مركز التميز الوحيد في مصر الذي يقدم هذا النوع من العمليات.

وأضاف أن إدخال التقنية الجديدة يمثل استكمالًا لبرنامج علاج الصمامات عن طريق القسطرة داخل المركز، بما يمنحه القدرة على توفير أكثر من حل طبي لعلاج أمراض الصمامات، وتشمل الصمامات الميترالي والأورطي والرئوي.

وتبرز أهمية هذه الخطوة بصورة خاصة عند التعامل مع المرضى أصحاب الحالات المعقدة وعالية الخطورة، الذين قد يحتاجون إلى حلول علاجية متخصصة تتناسب مع طبيعة حالتهم الصحية.

ويعكس استكمال برنامج علاج الصمامات بالقسطرة توجه المركز نحو توسيع نطاق التدخلات الطبية المتطورة، وتوفير بدائل علاجية متعددة، بما يدعم قدرته على التعامل مع الحالات المختلفة وفقًا لاحتياجات كل مريض.

متى تأسست مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وما أهدافها؟

تأسست مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في عام 2008، على يد جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، بهدف تقديم خدمات طبية مجانية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، مع التركيز بصورة خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا والأقل حظًا في الحصول على الرعاية الصحية المتخصصة.

ولم تقتصر أهداف المؤسسة على تقديم العلاج المجاني للمرضى، وإنما امتدت إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرعاية الطبية والبحث العلمي والتدريب، من خلال إعداد كوادر علمية وطبية وتمريضية شابة، وتأهيلها وفقًا لأعلى المستويات الطبية الدولية.

وتعمل المؤسسة كذلك على تطوير الأبحاث في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الطبية الحيوية، بهدف تحقيق التكامل بين العلاج والبحث العلمي، والاستفادة من التطورات العلمية في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما تهتم المؤسسة بتطوير المواهب والقدرات العلمية والطبية بطريقة غير مسبوقة في المنطقة بأكملها، بما يساهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على مواصلة العمل في مجال أمراض القلب وأبحاثه، وتطوير مستويات الرعاية الصحية.

وتجسد مسيرة مجدي يعقوب ومؤسسته نموذجًا يجمع بين التفوق العلمي والعمل الإنساني، فمن قصة عائلية مؤلمة بدأت ملامح اهتمامه بجراحة القلب، إلى إجراء آلاف العمليات وتطوير الخدمات الطبية المتخصصة، وصولًا إلى إنشاء مؤسسة تقدم العلاج المجاني وتدعم البحث العلمي، تستمر هذه المسيرة في تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى، وتوسيع فرص الاستفادة من أحدث تقنيات علاج أمراض القلب في مصر.