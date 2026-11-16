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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: الدولة المصرية تنظر إلى الملكية الفكرية كركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لـ المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، الذي يعقد تحت عنوان (حق المؤلف: القضايا الناشئة)، وتنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، بالعاصمة الجديدة.

ويشارك في الفعاليات عدد من  الوزراء، و"دارين تانج"، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية، من مصر وعدد من دول العالم.

ويأتي انعقاد المؤتمر، في إطار تنامي أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وما تفرضه التطورات التكنولوجية المتسارعة ــ وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ــ من تحديات وفرص تستدعي تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار وإتاحة المعرفة.

وتعكس استضافة مصر لهذا المؤتمر أهمية الدور الذي تضطلع به في تطوير منظومة الملكية الفكرية على المستوى الوطني والإقليمي، كما تؤكد عمق الشراكة والتعاون القائمين بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وبمناسبة انعقاد هذا المؤتمر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تنظر إلى الملكية الفكرية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين لا تنفصل عن تشجيع الاستثمار، وتحفيز البحث العلمي، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك رصيدا حضاريا وثقافيا وإبداعيا كبيرا، وأن التحدي يتمثل في توظيف هذا الرصيد وتحويله إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة، من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية، وشراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن تعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية يتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة، وربط مخرجات البحث العلمي والابتكار باحتياجات الصناعة والاستثمار، إلى جانب توفير بيئة داعمة للمبدعين وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يسهم في تحويل الأفكار والمعارف إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، ويفتح آفاقا أوسع أمام فرص العمل والنمو الاقتصادي.

من جهته، أعرب "دارين تانج"، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن تقديره للتعاون القائم بين "الويبو" ومصر، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها مصر لتطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية، وبالدور الذي يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في هذا المجال.

وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الإبداع والبحث والابتكار، وأن وجود جهاز وطني موحد للملكية الفكرية يوفر أساسا مهما لتعزيز الاستفادة من هذه الإمكانات، مشيرا إلى التزام "الويبو" بمواصلة دعم مصر في تطوير قدراتها المؤسسية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الملكية الفكرية، ومواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحويل الإبداع والابتكار إلى فرص للنمو والتنمية.

وخلال كلمته، دعا  "دارين تانج" إلى ضرورة تطوير منظومة الملكية الفكرية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على الحفاظ على مكانة المبدع البشري باعتباره محور العملية الإبداعية، قائلا: "إن مسؤوليتنا تتمثل في ضمان استمرار حقوق المؤلف في خدمة الروح الإنسانية المبدعة، وضمان بقاء المبدعين البشريين في مصر ومختلف أنحاء العالم في صميم منظومة الملكية الفكرية العالمية."

كما سلط الضوء على التجربة المصرية في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وربط بين الإصلاحات المؤسسية التي تشهدها مصر وما تمتلكه من مواهب إبداعية وقدرات تؤهلها لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية.

وفي معرض حديثه عن جهود مصر في هذا المجال؛ قال  دارين تانج: “إن هذه الخطوة تتجاوز كونها مجرد إصلاح مؤسسي؛ فهي تعكس طموحًا وطنيًا واضحًا، يضع الملكية الفكرية في صميم عملية صنع السياسات الاقتصادية، ويعزز أوجه الدعم المقدمة للمبتكرين ورواد الأعمال والمبدعين في مصر”.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن انعقاد المؤتمر يعكس أهمية الحوار الدولي حول مستقبل حق المؤلف في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديات جديدة تتطلب تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وصون حقوق المبدعين وأصحاب المصنفات.

وأشار إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل ركيزة مؤسسية لتطوير منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على حماية الحقوق، بل يمتد إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للإبداع والابتكار، ودعم استدامة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم وثائقي عن الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي استعرض دور الجهاز في توحيد الجهود الوطنية، وتطوير الخدمات، وتعزيز المكانة الاقتصادية والتنموية للملكية الفكرية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تتناول جلسات المؤتمر عددا من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل منظومة حق المؤلف، ودور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز القيمة الاقتصادية للإبداع، إلى جانب مناقشة التحديات المستجدة المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتداوله.

الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء الويبو المنظمة العالمية للملكية الفكرية رئيس مجلس الوزراء

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