روسيا تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية فورا من جنوب سوريا واحترام سيادتها

دعت روسيا، اليوم الإثنين، إلى الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في جنوب وجنوب غرب سوريا، متهمة إسرائيل بانتهاك السيادة السورية.

وشددت على ضرورة الالتزام باتفاق فض الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية لعام 1974.

وقالت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستينييفا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في سوريا - إن موسكو تؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية.

وعلى الصعيد السياسي، رحبت يفستينييفا ببدء أعمال مجلس الشعب السوري والخطوات المتخذة نحو إعادة دمج مناطق شمال شرقي سوريا، مؤكدة أن المصالحة الوطنية والتوافق بين مختلف مكونات المجتمع يمثلان أساساً متيناً لأي نظام سياسي مستقبلي في البلاد.

كما دعت إلى تكثيف الجهود لتسوية الخلافات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أشارت المسئولة الروسية إلى أن أكثر من 2.4 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إضافية لمواجهة فصل الشتاء، داعية إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية ودعم العودة المستدامة للنازحين إلى مناطقهم.