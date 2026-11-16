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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشرى لجماهير الزمالك بشأن حسام أشرف قبل لقاء الجونة

الزمالك
الزمالك
علا محمد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشاركة حسام أشرف في جزء من التدريبات الجماعية، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، لتجهيزه للعودة بشكل كامل إلى المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

تأتي مشاركة حسام أشرف في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تمهيدًا لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية، والعودة إلى حسابات الجهاز الفني للفريق.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد خالد بشارة، معقل فريق الجونة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري، وتجنب فقدان المزيد من النقاط خلال المرحلة المقبلة.

مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك حسام أشرف الجونة

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