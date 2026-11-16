بمشاركة مفتي الجمهورية.. مؤتمر بمكتبة الإسكندرية يبحث سبل تجديد الفكر وبناء الوعي

استضافت مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا فكريًا بعنوان «تجديد الفكر.. الطريق إلى بناء الوعي»، بمشاركة مجموعة من المفكرين والأكاديميين ورجال الدين والإعلام، لمناقشة آليات تنمية الوعي المجتمعي، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والفنية في تشكيل فكر الأجيال ومواجهة التحديات المعاصرة.

وشهد المؤتمر حضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والقس الدكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وشوكت سعد، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمتخصصين.

التعليم والدراما

وخلال كلمته، أكد القس الدكتور أندريا زكي أن تجديد الفكر يرتبط بقدرة الإنسان على فهم ما يدور حوله وتحليل الأحداث وتفسير الظواهر، وليس مجرد امتلاك المعلومات، مشددًا على أهمية التعليم والدراما باعتبارهما من أبرز الأدوات المؤثرة في تشكيل الوعي والعقل والوجدان.

وأوضح أن تطوير المنظومة التعليمية يتطلب تجاوز أسلوب التلقين وتكديس المعلومات، والاهتمام بتنمية مهارات التفكير المستقل والتحليل والنقد لدى الطلاب، بما يساعدهم على التعامل مع المتغيرات المختلفة وفهم الواقع بصورة أكثر عمقًا.

قوة الفن

وتطرق رئيس الطائفة الإنجيلية إلى تأثير الدراما المصرية في تشكيل وجدان المواطنين، مشيرًا إلى أن تناول الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة قضايا اجتماعية كانت محل صمت في السابق، ساهم في فتح المجال لمناقشتها وتسليط الضوء على مشكلات المجتمع، وهو ما يعكس الدور المهم للفن في معالجة القضايا المجتمعية.

وأضاف أن تقدم المجتمعات لا يقاس فقط بما تحققه من إنجازات مادية أو تطور تكنولوجي وبنية تحتية، وإنما يرتبط أيضًا بامتلاك الإنسان القدرة على التقييم والتحليل والمشاركة الواعية في صناعة المستقبل.

مواجهة التضليل

وشدد على أن التحدي الأكبر في العصر الحالي لم يعد مرتبطًا بالحصول على المعلومات، في ظل سهولة الوصول إليها، وإنما بقدرة الأفراد على التحقق من مصادرها والتمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة، خاصة مع انتشار الأخبار والصور المفبركة.

وأكد أن بناء الوعي مسؤولية متكاملة تتشارك فيها الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتفكير النقدي باعتبارهما وسيلتين لمواجهة التعصب والأحكام المسبقة وإدارة الاختلاف.

تعاون ثقافي

من جانبه، استعرض سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، أوجه التعاون بين المكتبة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، موضحًا أن الشراكة تقوم على مجموعة من المبادئ، من بينها التنوع والتسامح وقبول الآخر والحرية والإبداع واحترام كرامة الإنسان.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين يستند إلى رؤية تنموية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والبشرية والثقافية والاجتماعية، والعمل على نشر أفكار التحديث والاستنارة عبر الإصدارات والأنشطة الثقافية والتواصل الرقمي والمبادرات المجتمعية.

وأضاف أن أنشطة المؤسستين لا تقتصر على النطاق المحلي، بل تمتد إلى المستويين الإقليمي والدولي من خلال مبادرات للحوار مع مؤسسات عربية وأوروبية وألمانية وأمريكية، بما يعزز حضور الرؤية المصرية في مناقشة القضايا المختلفة ويفتح قنوات للتواصل بين الثقافات.

ولفت إلى أن جلسات المؤتمر تُبث مباشرة إلى سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية داخل الجامعات المصرية بمختلف المحافظات، من أسوان ومحافظات الصعيد إلى الإسكندرية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، بالإضافة إلى عدد من المراكز الثقافية خارج مصر.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية، وتوسيع دوائر الحوار حول قضايا تجديد الفكر، بما يدعم بناء مجتمع يمتلك أدوات التفكير النقدي والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المتسارعة.