رئيس الوزراء يشهد افتتاح المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الاثنين، افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حول حق المؤلف والقضايا الناشئة والذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمشاركة المدير العام للمنظمة دارين تانج.

ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد على مدى 3 أيام، نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية من مصر وعدد من دول العالم؛ لبحث مستقبل منظومة حق المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تنامي أهمية حماية حقوق المؤلفين والمبدعين، وما تفرضه التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، من تحديات وفرص تستدعي تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وتعزيز التعاون الدولي؛ بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار وإتاحة المعرفة.

ومن المقرر أن تناقش جلسات المؤتمر عددا من القضايا المحورية من بينها مستقبل منظومة حق المؤلف ودور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز القيمة الاقتصادية للإبداع، فضلا عن التحديات المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتداوله.

وتؤكد استضافة مصر لهذا المؤتمر دورها في تطوير منظومة الملكية الفكرية على المستويين الوطني والإقليمي، كما تعكس عمق الشراكة والتعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.