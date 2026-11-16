سيد علي عن واقعة مذيع الطالبية: ده حد قدم حلقة أو اتنين وغلط.. أنا والقناة وزملائي مالنا؟

علق الإعلامي سيد علي، على واقعة إنهاء مذيع بقناة "الحدث اليوم" لحياة طفليه في منطقة الطالبية، ودفنهما بالصحراء.

وقال سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "ده حد قدم حلقة أو اتنين على قناة الحدث اليوم، وعمل مصيبة وأنهى حياة أبنائه، أنا مالي بالموضوع ده؟ واحد غِلط، أنا مالي، واللي شغالين في القناة ذنبهم إيه؟".

وأكمل سيد علي: “في ناس كتير في قناة الحدث اليوم بيوتها مفتوحة وبيشتغلوا بمنتهى الشرف”، مضيفا: "واحد غلط، أنا مالي والقناة مالها وزملائي في القناة مالهم؟، وإحنا إيه ذنبنا؟ ماينفعش ندفع تمن اللي حصل ده".